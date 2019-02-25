Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Belediyesi
tarafından sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye çevresine yiyecek konulacak özel yerler yapıldı.
Konu hakkında konuşan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar
, sokak hayvanlarının da bu dünyada yaşama entegre bir şekilde yaşadıklarını, onun için sokak hayvanlarından herkesin sorumlu olduğunu belirtti.
Dinar'da "yardımlaşma" konulu seminer
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 65 yükümlü vatandaşa "Yardımlaşmanın önemi" konulu seminer verildi.
Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Dinar İlçe Müftülüğü görevlisi Vaiz Nazif Bayrakçı tarafından verilen seminerde, yardımlaşmanın tanımı, kimlere yardım edilebileceği, yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliği, toplumsal ve bireysel anlamda ortaya çıkardığı sonuçlar, komşuluk ilişkileri üzerine bazı konular anlatıldı.
Seminer sonunda Bayrakçı katılımcıların sorularını cevaplandı.