Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İscehisar Vergi Dairesi Müdür Vekili Medine Çakır ve kurum çalışanları katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Çakır, programda yaptığı konuşmada, Vergi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Dinar'da yerel seçimlere doğru

Dinar AK Parti Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak yerel seçimlerde destek istedi.

Yeni Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya gelen Sarı, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Esnaflarımızı kalkındırmak, onların daha güzel şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim görevimiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde esnaflarımızı hak ettiği yerlere getireceğiz." dedi.

Sarı'nın sanayi esnafları ziyaretine AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Vergi Haftası, Afyon, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı! Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı

Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]