Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde Vergi Haftası
dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki törene, İscehisar Vergi Dairesi Müdür Vekili Medine Çakır ve kurum çalışanları katıldı.
Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Çakır, programda yaptığı konuşmada, Vergi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Dinar
'da yerel seçimlere doğru
Dinar AK Parti
Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı
, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak yerel seçimlerde destek istedi.
Yeni Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya gelen Sarı, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Esnaflarımızı kalkındırmak, onların daha güzel şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim görevimiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde esnaflarımızı hak ettiği yerlere getireceğiz." dedi.
Sarı'nın sanayi esnafları ziyaretine AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.