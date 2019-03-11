Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'in talimatıyla ilçede uygulanmaya başlanan "Kendini Tanıt Mesleğini Yaşat" Projesi kapsamında, öğrenciler gelecekte yapmak istedikleri meslekleri, ilkokuldan itibaren tanıma ve öğrenme fırsatı buluyor.

İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir'in talimatıyla ilçede uygulanmaya başlanan "Kendini Tanıt Mesleğini Yaşat" Projesi kapsamında, öğrenciler gelecekte yapmak istedikleri meslekleri, ilkokuldan itibaren tanıma ve öğrenme fırsatı buluyor.





İlçede okuyan ilkokul öğrencileri, gelecekte yapmak istedikleri meslekleri, o mesleği icra eden kişiden öğreniyor. Sorular sorarak mesleklerin zorluklarını, çalışma şartlarını, nasıl bu mesleği yapabileceklerini, hangi yoldan geçeceklerini ilk ağızdan dinliyor.





Bu çerçevede Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, komutanlardan, doktor ve hemşirelerden, müftü ile polisler öğrencilere bu mesleklerde ne gibi şartlarla karşılaşacaklarını, saat kaça kadar çalıştıklarını, o meslekte tam olarak ne yaptıklarını anlatıp öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerine cevap olmaya çalışıyorlar.





Yapmak istedikleri meslekleri küçük yaşta tanımalarının önemine vurgu yapan İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, "Geleceğin doktorları, öğretmenleri, mimarları, polisleri, mühendisleri, bu meslekleri icra eden teyzelerinden/amcalarından dinleyerek kararını daha net veriyor. Onların geleceklerinin şekillenmesinde rol almaktan onur duyuyoruz." dedi.



Meslek Liseli öğrencilerden "Değerler eğitimi" Projesi



Afyonkarahisar Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen projeyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerine bakım yaptı.



Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen "Mesleki Lise Öğrencilerimiz Aileleriyle Buluşuyor" projesiyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerini düzenledi.



Proje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ali Demir önderliğinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, belediye ve mahalle muhtarları yardımıyla tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin evlerinin tadilatı yapıldı.



Okul Müdürü Şenel Yavuz, "Bu proje ile öğrencilerimizde yardımlaşma, birlik ve beraberlik duyguları pekişti hem de atölyelerinde yaptıkları uygulamaları günlük hayatları ile ilişkilendirme fırsatı oluştu. İnşallah önümüzdeki günlerde de projemize bir kaç evi daha dahil edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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