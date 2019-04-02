Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

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1 saat önce
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanı Uğur Demir ile ilçeye bağlı Örtülü ve Darıcılar köylerini ziyaret etti.
Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği
Saymanı Uğur Demir ile ilçeye bağlı Örtülü ve Darıcılar köylerini ziyaret etti.
Köylerde köy muhtarlarından bilgi alarak 2019 yılında yapılacak çalışmalar hakkında yerinde incelemeler yapan Kaymakam İçen, "2019 yılı içerisinde köylere yapacağımız işlerle alakalı köy muhtarlarımız ve köylü vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Hayırlı ve güzel bir yatırım sezonu olsun. En iyi şekilde köylerimize hizmet edeceğiz." dedi.
Kaymakamı Kapankaya'nın köy ziyaretleri Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, Yüksel, Tugaylı ve Çakıcı köylerini ziyaret ederek bölge sakinleriyle görüştü.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kapankaya, köy muhtarlarıyla da görüştü.
Köylere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek istediklerini, Dinar Kaymakamlığı olarak sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köyleri gezdiğini ifade eden Kapankaya, "Muhtarlarımıza köylerde çok işler düşüyor. Kaymakamlık
ile koordineli bir şekilde çalıştıkları için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA
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