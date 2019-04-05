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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

2 saat önce

Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş mazbatasını aldı.

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Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Kesinlikle ben değil, biz, yani Evciler kazandı. Göreceksiniz ki en iyi hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize sunacağız." dedi.

Partililer, Dazkırı adliyesindeki törene yoğun ilgi gösterdi.

İşçiler noter kurasıyla belirlendi

Dinar Kaymakamlığı bünyesinde İşkur aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışacak olan 30 işçi noter kurası sonucu belirlendi.

İlçe Kaymakamlık binasında gerçekleşen kuraya 273 işçi katıldı.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'nın da katıldığı noter kurasında belirlenen 30 kişinin 15 Nisan'da iş başı yapacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: AA

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