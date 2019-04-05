Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
2 saat önce
Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş mazbatasını aldı.
Evciler
Belediye Başkanı Ali Dede Savaş
mazbatasını aldı.
Mazbata töreninde konuşan Evciler Belediye Başkanı Ali Dede
Savaş, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Kesinlikle ben değil, biz, yani Evciler kazandı. Göreceksiniz ki en iyi hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize sunacağız." dedi.
Partililer, Dazkırı
adliyesindeki törene yoğun ilgi gösterdi.
İşçiler noter kurasıyla belirlendi Dinar
Kaymakamlığı bünyesinde İşkur aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışacak olan 30 işçi noter kurası sonucu belirlendi.
İlçe Kaymakamlık
binasında gerçekleşen kuraya 273 işçi katıldı.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
'nın da katıldığı noter kurasında belirlenen 30 kişinin 15 Nisan'da iş başı yapacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: AA
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