Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Evciler Kaymakamlığı tarafından başlatılan, "Sokakta Kitap Okuma Etkinliği" projesinin ikincisi gerçekleştirildi.

Evciler Kaymakamlığı tarafından başlatılan, "Sokakta Kitap Okuma Etkinliği" projesinin ikincisi gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kitapları okudu.

Etkinliğe, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel ile Belediye Başkanı Ali Dede Savaş da destek verdi.

Yüksel, etkinlikte yaptığı konuşmada kitap okumanın önemine dikkat çekerek projenin geleneksel hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Başmakçı'da iftar programı

Başmakçı İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi.

Dinar Şuçıkan Park Tesisleri'nde iftar programına İlçe Mehmet Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Soylu, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü sorunlarında yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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