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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından öğrenci ve velilere iftar yemeği verildi.

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Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından öğrenci ve velilere iftar yemeği verildi.

Okul bahçesindeki iftar programına Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış, Sinanpaşa İlçe Müftüsü Murat Kaya, Belde Cami İmamları, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı hem bedensel hem de ruh sağlığımız için önemli bir ay. Bunların yanında birlik ve beraberliğimizi de pekiştiren bu ayda sizlerle beraber olmak mutluluk verici. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz iftar yemeğinin gelecek yıllarda da sürmesi ümidiyle katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Sağlam da düzenledikleri iftar programına katılan herkese teşekkür etti.
Yemek programının ardından Sinanpaşa İlçe Müftüsü Murat Kaya yemek duasını yaptı.
Başmakçı'da askerlerle iftar
Başmakçı İlçe Jandarma Komutanlığında iftar yemeği düzenlendi.

İlçede vatani görevini yapan, er, erbaş ve rütbeli askerlerle iftar yapan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu ve Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, daha sonra askerlerle sohbet etti.

Kaymakam Soylu, iftar programında yapığı konuşmada, "Değerli Türk Silahlı Kuvvetleri personelleriyle birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Her şeyimizi borçlu olduğumuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: AA
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