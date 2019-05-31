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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta, tarihi sikkeler ve takı eşyaları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta, tarihi sikkeler ve takı eşyaları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi değeri olduğu anlaşılan 156 sikke ve çeşitli miktarlarda takı eşyası ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, otomobildeki 3 şüpheliyi göz altına aldı.
İşlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Evciler'de muhtarlar toplantısı
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
İlçe Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, muhtarların yaşadığı problemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, "Muhtarların kendi mahalle ve köylerindeki sorunları en iyi şekilde tespit etmesi gerekiyor. Daha sonra ilçedeki yetkili kurumlarla iletişime geçmesi ve çözüm yolları aranması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Toplantının ilerleyen bölümlerinde ise muhtarlar köylerde bulunan sorunları kaymakama aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:14 Kaynak: AA
Jandarma, Afyon, Güncel
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