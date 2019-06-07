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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Dinar İlçe Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Dinar İlçe Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Suçıkan Park'taki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milletvekili Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye, büyük bir Türkiye bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Sadece siyasilerin ve hükümetin değil, hepimizin görevidir. Lütfen çok çalışalım. Gayret edelim, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirelim. Hedeflerimize kilitlenelim. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirince hiç kimse bizim bileğimizi bükemez. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Birbirimizi bizden ayırmak isteyenler var ama onlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dazkırı'da bayramlaşma töreni
Dazkırı Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
İlçe Belediye düğün salonundaki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve ilçe protokolü katıldı.
Etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İlçeye yapılan yatırımlar ve ilçenin sorunlarının da aktarıldığı programda, Dazkırı'nın daha da gelişeceği, daha yaşanabilir bir ilçe olması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:07 Kaynak: AA
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