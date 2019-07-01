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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

30 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.
Milletvekili Özkaya, ilk olarak şehit Evran'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.
Daha sonra baba evine geçen Özkaya, burada aileyle görüşerek "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun. "dedi.
Yıprak köy muhtarı Bayram Arslan'ı ziyaret eden Özkaya, vatandaşlarla bir araya geldi.
Milletvekili Özkaya, şehit Çubuk'un baba evini ziyaret etti
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un baba evini ziyaret etti.
Ziyarette Özkaya, baba Lokman Çubuk'a "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Vatan size minnettar." dedi.
Ziyarete, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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