Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının yıl sonuna doğru teslim edileceğini belirtti.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının yıl sonuna doğru teslim edileceğini belirtti.
Özkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz, yapımı hızla devam eden, sadece alt yapı çalışmalarının kaldığı 800 adet konutun teslim tarihi yıl sonu gibi görünüyor. Yapımı devam eden TOKİ evleri kayalık bir bölgede olması nedeniyle çalışmalarda esnasında ilgili firma zorlanıyor. Bütün bunlara rağmen istenilen zamanda evler teslim edilecek." ifadelerini kullandı.
-Afyonkarahisar'da hacı adayları uğurlandı
Afyonkarahisar, Sandıklı, Dinar ve çevre ilçelerden 85 hac yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.
Özel bir firma aracılıyla Zafer Hava Limanında uğurlanan hacı adaylarını sevenleri ve akrabaları da yalnız bırakmadı.
Firma yetkilisi Abdullah Ayaz, kutsal topraklara vatandaşları götürmeye devam edeceklerini, hacı adaylarının ise polislerimize, askerlerimize, vatanımıza ve milletimize bol bol dua edeceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Milletvekili, AK Parti, Dinar, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok İBB'nin ilk Meclis'i mahkemeye taşınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:11:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]