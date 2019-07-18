Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Sandıklı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
kent merkezindeki yaya geçitlerini yeniledi.
İlçe merkezindeki yol güzergahlarındaki yaya geçitlerindeki çizgi çalışmalarıyla trafik yoğunluğu sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bununla beraber İçişleri Bakanlığı
tarafından hayata geçirilen "Önce Yaya" projesinin görselleri de bu çalışmalar kapsamında trafiğin yoğun olduğu caddelere işlenerek yayalar için farkındalık oluşturulmaya başlandı. Başmakçı
Kaymakamı Yazıcı'nın köy ziyaretleri
Başmakçı İlçe Kaymakamı köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Akkeçili, Küllüce, Hırka, Çevlik ve ekinlik köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları, ihtiyar heyeti ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Yazıcı bütün köylerin eksikliklerini yerinde tespit edip sorunlarını çözüleceğini söyledi.
Vatandaşların dert ve sorunlarını da kendilerinden dinleyen Yazıcı, "Buraya sizlerin sorunlarını çözmeye geldik. Devletimiz her zaman köylü vatandaşlarımızın yanında. Sırasıyla köylerimizin sorunlarını çözeceğiz." dedi.