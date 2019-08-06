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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi 51. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

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Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi 51. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
İlçe stadyumundaki kongreyi, yeniden mevcut başkan Nuri Öztürk kazandı.
Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, "Pancar Kooperatifinin çok büyük bir aile. Bütün üyelerimiz ve çiftçilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek tarımı daha da geliştireceğiz."
Kooperatifin yönetim kurulunda Başkan Öztürk ile beraber, Veysel Topçu, Namık Uğur, Mehmet Bulut ve Cengiz Güçlü de yer aldı.
Dazkırı Kaymakamı Coşkun'un köy ziyaretleri
Dazkırı İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun ilçeye bağlı İdris ve Karaağaçkuyusu köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İdris Köyü'ndeki tarihi camiyi inceleyen Kaymakam Coşkun daha sonra Çatalçeşme mesirelik alanını ve lavanta tarlalarını gezdi.
Köy muhtarı Sami Şahin'den bilgi alan Coşkun daha sonra Karağaçkuyusu köyünde bulunan kıraathanede vatandaşlarla buluştu.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:34 Kaynak: AA
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