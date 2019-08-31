Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Başmakçı'dan hac için kutsal topraklara giden kafile ilçeye döndü.

İlçedeki festival alanındaki karşılama törenine Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve hacıların yakınları katıldı.

Kafilelerinin sağ salim ilçeye döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Gönüllü, "Onlar kazasız belasız hacı olmanın mutluluğunu yaşıyorlar, ben de hacılarımıza ileriki yaşamlarında sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

İhsaniye Kaymakamı Taş'a veda yemeği

İhsaniye Kaymakamlığından, Ardahan Çıldır ilçe Kaymakamlığına atanan Alper Taş için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Çaltepe Sosyal Tesisleri'ndeki programa, İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, belde belediye başkanları, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Taş, veda programında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Görev yaptığım süre içerisinde, turizm, eğitim ve tarımsal alanlarda, Frig Vadisi Turizminin Geliştirilmesi Projesi, Frig Siyez Buğdayı Projesi, Eğitimde 3 Adım Projesi gibi çok sayıda başarılı çalışmalara hep birlikte imza attık. Yine köylerimizde birçok alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, parke taşı, ilave sulama ve kanalizasyon sistemlerinin kurulması, bozuk yolların düzeltilmesi, peyzaj gibi çalışmalar yapıldı. Bu zaman içerisinde, çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."