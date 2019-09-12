Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, köy ziyaretleri kapsamında, Alacaatlı, Gökçeli, Karakuyu ve Akgün köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları tarafından karşılanan Kapankaya burada köylü vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların dert ve sorunlarını dinleyen Kapankaya, amaçlarının bütün köyleri belirli zaman aralıklarıyla gezip, sorunları yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

Dazkırı Kaymakamı Coşkun, vatandaşlarla buluştu

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Yüreğil köyünde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı Yusuf Okutan'dan köyün durumu hakkında bilgiler edinen Coşkun, köylerin sorunlarını kısa sürede çözmek istediklerini, köylü vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirtti.

Köy ziyaretine Dazkırı Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Özdoğan da eşlik etti.