Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2019 yılı 11. Yönetim Kurulu Toplantısı, Afyonkarahisar'da yapıldı.

Uşak Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Funda Kocabıyık'ın başkanlık ettiği toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya Valisi Ömer Toroman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Hüsnü Serteser, Uşak TSO Başkanı Suat Selim Kandemir, Kütahya TSO Başkanı Özotraç ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan ZEKA Başkanı ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa ve orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite desteği programına yapılan proje başvurularını değerlendireceklerini kaydetti.

Kocabıyık, "Ajansın merakla beklenen mali destek programını Ocak ayı sonunda ilan etmeyi planlıyoruz. Bölgemizin Katma Değeri Yüksek Alternatif Turizm türleri yönünden cazibesini ve uluslar arası düzeyde tanınırlığını artırmaya yönelik 15 milyon bütçeli 'Yerelden Küresele Turizm Mali destek Programı (YEKTP)' ile bölgemizdeki imalat sanayisi ve turizm sektörlerine yönelik mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeye ve mesleki eğitim kurumları ile özel sektör arasındaki entegrasyonu kuvvetlendirmeye yönelik 15 milyon bütçeli 'geleceğim Mesleğim Mali destek Programı (GEMEP)' kapsamında bölgemize 30 milyon kaynak aktarılacak." dedi.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Evciler'de Voleybol Turnuvası

Evciler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan resmi kurumlar arası voleybol turnuvaları düzenlendi.

Evciler Kaymakamlığı voleybol turnuvası adı altında gerçekleşen maçlarda dereceye girmeyi başaran Jandarma Gücü, Şehit Hüdai Çınar Ortaokulu ve Evciler Belediye Spor voleybol takımları ödüllendirildi.

Şampiyonluk kupalarını takımlara Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel verdi.