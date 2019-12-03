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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

7 saat önce

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla vefat eden eden dernek üyeleri ve şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla vefat eden eden dernek üyeleri ve şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Eski Otogar Camisindeki programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Erdoğan, düzenlenen mevlit programı ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü haftasında her yıl olduğu gibi çeşitli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu yılda şimdiye kadar vefat etmiş dernek üyelerimiz ve vatan uğrunda canını feda eden şehitlerimizi unutmamak adına mevlid-i şerif düzenledik."

Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Dinar'da mesai denetimleri

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından ilçedeki resmi dairelerde mesai denetimleri yapıldı.

Mesai denetleme komisyonu, ilçedeki bütün kamu personelinin mesai giriş ve çıkış saatlerini kontrol etti.

Sivil Toplum Kuruluşu, Dünya Engelliler Günü, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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