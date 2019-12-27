Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Yeniyol ilkokulunda Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

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Dinar Yeniyol ilkokulunda Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Okul binasında düzelenen anma etkinliğine, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma törenin ardından, Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sandıklı'da hız kasisleri

Sandıklı Kaymakamlığı, ilçedeki trafik kazalarının önüne geçmek için belirlenen yol güzergahlarına 28 hız kesici kasis yaptı.

Trafik kazalarını önlemek için ilçe genelinde yapılan hız kesiciler sürücüler tarafından da olumlu karşılandı.

Mehmet Akif Ersoy, Muharrem Öztürk, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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