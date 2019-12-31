Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında ekonomik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında ekonomik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ali Dede Savaş İl Genel Meclis Üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Evciler'in genel ekonomik durumunun değerlendirilmesi yapılarak bundan sonraki süreçle ilgili planlama yapıldı.

Başmakçı Kaymakam vekili Yazıcı'dan, köy gezisi

Başmakçı Kaymakam vekili Halil Yazıcı, ilçeye bağlı Aşağı Beltarla, Yukarı Beltarla, Akkoyunlu, Sarıköy ve Çığrı köylerini ziyaret etti.

Köy kıraathanelerinde vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Yazıcı, köy okullarında okuyan öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Köylerin ve okulların ihtiyaçlarını tespit etmek için ziyaretlerine devam ettiklerini kaydeden Kaymakam Yazıcı, "İlçemizin köylerine en iyi hizmet etmek için çalışıyoruz. Okullarımızın da eksikliklerini gidermek için gerekli girişimleri yapıyoruz." dedi.

Ali Dede Savaş, Başmakçı, Evciler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış
2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
23:06 Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika
23:04 Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
23:04 Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti - Son Dakika
23:02 Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:01 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:11:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]