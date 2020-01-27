Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, sömestr tatilindeki öğrenciler için düzenlene çocuk tiyatrosunu ziyaret etti.

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Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, sömestr tatilindeki öğrenciler için düzenlene çocuk tiyatrosunu ziyaret etti.

IYAŞ AVM'deki tiyatro gösterisinden sonra Başkan Sarı, yaptığı açıklamada, "Tiyatroya katılan öğrenci ve öğrenci velilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor çocuklarımıza iyi eğlenceler iyi tatiller diliyorum." dedi.

Öte yandan tiyatro gösterimine katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

Dinar'da hükümlüler okulların bakımı ve temizliğini yaptı

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki 12 hükümlü, ilçedeki 9 okulun bakım ve temizliğini yaptı.

Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, mevzuat çerçevesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle hayata geçirilen projenin önemli olduğunu ve eğitme sürekli destek vermeye çalışacaklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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