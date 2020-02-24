Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

9 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ilçe kongreleri kapsamında katıldığı Evciler İlçe Kongresinde yeniden başkan seçilen Şener Çalışan'ı tebrik etti.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ilçe kongreleri kapsamında katıldığı Evciler İlçe Kongresinde yeniden başkan seçilen Şener Çalışan'ı tebrik etti.

Evciler kongresi sonrası AK Parti Dinar ilçe başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Özkaya Dinar'ın sorunları ve ilçeye yapılacak olan projeleri görüştü.

Evciler'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Yüksel, toplantıda trafik kazaları nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, bu kazalardan kaynaklı sosyo-ekonomik kayıpların toplumsal güvenliği tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması hedeflendiğini kaydetti.

Bostancı ve Körkuyu köylerinde halk günü toplantısı

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, halkın istekleri, sorunları ve kamu kurum kuruluşlarından beklentilerine yüz yüze konuşarak çözüm üretilmesi amacıyla Bostancı ve Körkuyu köylerinde halk günü toplantısı düzenledi.

Tüm daire müdürlerinin, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin, siyasi parti ilçe başkanlıklarının da katıldığı köy toplantılarında köylerin ve vatandaşların sorunları görüşülerek çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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