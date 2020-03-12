Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dazkırı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Mart ayı encümen toplantısı Kaymakam Vekili Mesut Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Ali Keskin ve Müyesser Ege Toker Altıok, Hisaralan Köyü Muhtarı Mustafa Özdemir, Yukarıyenice Köyü Muhtarı Rıza Şenocak, Birlik Müdürü Kemal Ata, Birlik Saymanı Uğur Demir katıldı.
Toplantıda, 2020 yılı bütçesi, köylere yapılacak kamu yatırımları ve köy muhtarlarından gelen ihtiyaç talepleri değerlendirildi.
Dinar'ın köylerinde öğrencilere hijyen eğitimi verildi
Dinar ilçesine bağlı bazı köylerde bulunan ilkokullarda öğrencilere yönelik hijyen eğitimleri düzenlendi.
Öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve her teneffüste ellerini sıvı sabunla yıkamaları gerektiği anlatıldı.
Okulların temizliğine de ekstra önem verilerek, her teneffüs sonrası ortak kullanım alanları dikkatlice temizlendi.