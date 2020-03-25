Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]

Dinar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çarşı merkezi ile cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, koronovirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin vatandaşların kullandığı alanların dezanfeksiyon çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Evciler'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların hizmetinde

Evciler Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.


Evciler ilçesinde de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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