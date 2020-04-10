Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'yı ziyaret etti.

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Dinar Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'yı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kapankaya da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılını kutlayarak gece gündüz demeden, milletin mal ve can güvenliği için görevleri başında olan bütün polislere başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Taşkın ise ilçedeki emniyet mensuplarının, 7 gün 24 saat görevini en iyi şekilde yaptığını, vatandaşların refahı ve huzuru için çalıştıklarını kaydetti.


Başmakçı'da Kovid-19 tedbirleri

Başmakçı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbirleri uyguluyor.

İlçede kurulan pazar yeri giriş ve çıkışlarında belediye zabıta ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülerek maske dağıtımı yapıldı.


Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, yaptığı açıklamada, "Mümkün oldukça az sayıda vatandaşımızı pazar yerine alıyoruz. Esnaf ile vatandaşlarımızın da bütün kontrollerini yaptık. Belediye ekiplerimiz de esnafın tezgahları ile pazar yerinde gerekli önlemleri almaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Selami Kapankaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:24 Kaynak: AA

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