Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçeye bağlı köylerde ikamet eden şehit anneleri ile 100 yaşını aşmış olan annelere ziyaret gerçekleştirdi.

Kapankaya, ziyarette, anneler gününü kutlayarak, İç işleri bakanı Süleyman Soylu'nun da mektubunu annelere iletti.

Dazkırı ilçesinde şehit anneleri ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Kaymakam Vekili Mesut Coşkun başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Özdoğan ve eşleri, İlçe Emniyet Amiri Gökmen Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Mutlu'dan oluşan heyet Dazkırı merkez ve köylerinde ikamet eden şehit annelerini ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim edildi. Sorun ve ihtiyaçları dinlendi.

Şehit anneleri ziyaret ve hatırlanmaktan çok memnun kaldıklarını dile getirerek heyete teşekkür etti.

Dazkırı Kaymakam Vekili Mesut Coşkun, "Annelere devletimizin şükran duygularını iletiyoruz, onlar bizim baş tacımız. Tüm annelerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.