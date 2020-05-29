Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yeniden cemaatle ibadete başlanması dolayısıyla cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Ulu Cami önünde, Diyanet Vakfı Dinar Şubesince, şükür kurbanı kesilerek dua edildi.

Merasime, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dazkırı'da camiler ibadete açıldı

Dazkırı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camiler bugün tekrar toplu ibadete açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Taylan, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince ilçedeki bütün camilerin ve bahçelerinin temizlenerek dezenfekte edildiğini belirtti.

Öğle ve ikindi namazları camilerde cemaatle kılınabileceğini aktaran Taylan, "Cuma namazlarımız ise açık alanlarda kılınabilecek. Bu bağlamda ilçemiz merkez ve köylerindeki bütün camilerimizi dezenfekte ettik. İlçemizde cuma namazı kılınması için belirlenen kapalı pazar yerimiz, bayram yerimiz ve adalet parkımızın önünde bulunan yeri de dezenfekte ettik. Namaz kılmaya gelen hemşehrilerimizin gelirken maske takmalarını, seccadelerini getirmelerini ve sosyal mesafeyi korumalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.