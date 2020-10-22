Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği, Şuhut Kadın Kültür Evi'nde tiyatro gösterisi sundu.

Dernek Başkanı Fulya Bolcal, yaptığı açıklamada, Şuhut'ta kadınların sosyal ve kültürel konumunu güçlendirmek amacıyla iki kısa tiyatro gösterisinde bulunduklarını söyledi.

Tiyatro gösterilerinin kadınlarca çok beğenildiğini aktaran Bolcal, şunları kaydetti:

"Her alanda var olduğunu gösterebilmek adına kadınlarımızın gür sesi bu kez sahnede yankılandı. Sandıklı kültürünü yansıtan tiyatro gösterisi ile aynı coğrafyada yaşayan Şuhutlu kadınlar, tiyatro gösterisinde kendi geçmişlerinden de bir şeyler bulma imkanı yakaladı. Anılarını canlandırdık."

Bolcal, gösterisi sonrasında, tiyatro ekibinin, Şuhut'taki Büyük Taarruz Karargahı ile Atatürk Evi'ni gezdiğini ifade etti.

Çay'da içme suyu çalışmaları

Çay Belediyesi, ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Koca yol mevkisinde çalışma yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından ilçemizde bağ bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlarımızın, içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Koca yol mevkisinde çalışma yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.