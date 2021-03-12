Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde duvar ve trafik levhalarına yasaklı yazılar yazan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte duvar ve trafik levhalarına yasaklı yazılar yazılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu yazıları yazanın S.B. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin Konak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Kapıyı kırarak eve giren polis ekiplerine direnen şüpheli, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 2 bıçak, 2 muşta, balta, 10 yasaklı kitap, 22 keçeli kalem, 2 sprey boya ile bildiri ve dokümanlar ele geçirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından Ersoy, hakkında hazırlanan video izlendi, şiirler okundu.