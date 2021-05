Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

İscehisar ilçesinde iş adamı Kenan Şahin, annesinin ismini verdiği ve yapımı devam eden Zehra Ana Cami inşaatını inceledi.

Şahin, inşaatın 3 ay gibi bir zaman diliminde önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

"Biz Şahin kardeşler olarak emeğimizi, yemeğimizi kazandık, mermer sektöründe kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz" diyen Şahin, "Ekmeğimizi kazandığımız İscehisar'a bu güzel camiyi kazandırmak için çalışıyoruz. İscehisar'a vefa borcumuz var. İnşallah Kurban Bayramına cami ve çevre düzenlemesi bitecek." dedi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'dan bayram mesajı

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, halkın mübarek Ramazan Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını, daha nice bayramlara sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde ulaşmalarını diledi.

İsrail'in Filistin'in Gazze bölgesine uyguladığı insanlık dışı muamelelerin bir an önce sona erdirmesini dilediğini kaydeden Atlı, şöyle devam etti:

"Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan Müslümanların yaralarına merhem olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramlar toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bu vesile ile Filistin'de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmaması dileğiyle mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Allah'tan temenni ediyorum."