Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi ile vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve ormanlık alanların kontrolü amacıyla drone destekli denetim faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin 27 Temmuz'da başlayan ormanlık alanların kontrollerinde 517 devriye faaliyet icra ettiği, 2 bin 519 vatandaşa da bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Dinar'da kuru ot yangını

Dinar'da ormanlık alanda çıkan kuru ot yangını söndürüldü.

İncili Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.