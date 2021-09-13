Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 75. Yıl İlkokuluna ziyaret etti.

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, tarafından misafir okuldaki çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerle bir araya gelen Çöl, öğrencilere bol bol kitap okuyup ödevlerini aksatmamaları tavsiyelerinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çöl'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş eşlik etti.

Dinar Belediyesinden temizlik seferberliği

Dinar Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ekipleri Dinar ilçesi genelinde ot biçme çalışmalarını hızlandırdı.

Kaldırım ve yol kenarlarında kötü görüntü oluşturan otların biçme işlemi yapılarak ekipler tarafından biçilen otlar poşetleniyor.

Ot biçme çalışmalarının yanında temizlik ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yapılan çalışmayla ilçenin daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını hedefledikleri ifade etti.