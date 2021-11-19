Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarhaisar'da polis ekipleri bir iş yerine etil alkol ile içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik yaptığı çalışmada kentteki bir iş yerinde 12,5 litre etil alkol, bir miktar içki ve 5 alkol kiti ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli İ.E'ye adli işlem uyguladı.

Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kılıçarslan beldesinde bir akaryakıt istasyonunda şüpheli davranışlar sergileyen tır sürücüsü M.K.O'nun üst ve araç arasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, M.K.O, hakkında adli işlem yaptı.