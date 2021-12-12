Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Ekipler, kentteki bir iş yerine düzenlediği baskında 1200 adet doldurulmuş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı