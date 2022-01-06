Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki trafik denetiminde kurallara uymayan 9 sürücüye 12 bin 452 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki farklı noktalarda trafik denetimi yaptı.
Ekipler, denetimlerde 9 sürücüye 12 bin 452 lira cezai işlem uyguladı.
İhsaniye'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi
İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Döğer beldesindeki zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışını yaptı.
İlçede "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Döğer İlkokulu'nda zenginleştirilmiş kütüphanenin yapımı tamamlandı.
Kütüphanenin açılışına, İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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