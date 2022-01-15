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Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

15.01.2022 19:00
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle e-KPSS kursu açıldı.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle e- KPSS kursu açıldı.

Dernek başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da yapılacak sınava katılacak üyeleri için dernek binasında hafta sonları belirli saatlerde Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya kursu verildiğini belirtti.

e-KPSS kursuna dernek üyelerinin katılabileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görme engelli kardeşlerimize farklı eğitimlerinin yanı sıra e-KPSS kursu da açtık. Şu anda 10 üyemiz bu kursa katılıyor. İnşallah, kursa katılan arkadaşlarımız güzel puan elde edip atanır. Görme engelli bireylerin gerek kamuda gerekse özel sektörde istihdam edilmesini önemsiyoruz. Bu konuda dernek üyelerimize elimizden gelen her şeyi sunuyoruz."

Motosikletli polis timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Kent Ormanı'nda devriye görevinde bir araçtan şüphelendi.

Ekipler, araçtaki K.Y'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 7 mermi buldu.

K.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Görme Engelli, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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