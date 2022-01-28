Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya ot balyası ve buğday bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, yağışın en fazla görüldüğü Çiğiltepe mevkisine 800 kilogram ot balyası ile 250 kilogram buğday bıraktı.

Yemleme çalışmalarına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, DKMP 5. Bölge Müdürü Yardımcısı Abdullah Gedil ve DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal da katıldı.

Dinar'da muhtarlardan belediye başkanı Sarı'ya ziyaret

Dinar'da muhtarlar, belediye başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Gürpınar, kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin mahallerde yapılan çalışmaları için belediye başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

Sarı da muhtar ile işbirliği içerisinde ilçeye hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.