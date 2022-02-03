Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Dinar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı.

İl Özel İdare ekipleri, Şuhut ve Dinar ilçelerinde gelen ihbarlar üzerine belirlenen yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler, bir taraftan yolları ulaşıma açarken bir yandan da yolda kalan araçları da iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Dünya Sulak Alanlar Günü

Doğanın Dili Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Hesna Kandır, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kandır, mesajında, suyun gelecek, yaşam ve vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Doğanın suyla yenilendiğini aktaran Kandır, "Sulak alanları korumak insanlık görevidir. Suyumuza ve yarınımıza sahip çıkmalıyız. Su kullanımının doğru yönlendirilmesi, susuz tarımın desteklenmesi ve su kirliliğin engellenmesi sulak alanları ve insanlığın geleceğini kurtarabilir."ifadelerini kullandı.