Üye Girişi
Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

17.02.2022 15:59
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Çay'da emekli çift Zeki ile eşi Seyyare Ertürk, kentteki 12 okula 1200 kitap bağışında bulundu.

Çay'da emekli çift Zeki ile eşi Seyyare Ertürk, kentteki 12 okula 1200 kitap bağışında bulundu.

Ertürk çifti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ile kentteki 12 okulu ziyaret ederek öğrencilere 1200 kitapla zeka oyunları hediye etti.

Türk, emekli Ertürk çiftinin kentteki okullardaki öğrencilere yaptığı kitap bağışları için teşekkür etti.

Sandıklılı öğrencilerden oryantiring başarısı

Sandıklı'da Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afyonkarahisar'daki oryantiring turnuvasında dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen oryantiring turnuvasında, Sandıklılı öğrenciler, takım olarak Afyonkarahisar'da birinci oldu.

Derece elde eden 7 öğrenciye madalya ve kupa verildi.

YORUMLAR
500

Karahisar, Emekli, Kitap, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:07:39. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement