Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Battal Aygün Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Şahin, burada Afyonkarahisar'daki turnuvada Genç Erkekler Futsal turnuvasında 4. olan okul takımındaki öğrencilerini tebrik ederek forma hediye etti.

Öğrencilere geleceklerine yön vermeleri ve hedeflerini belirleyerek ileriye dönük hareket etmelerini tavsiye eden Şahin, "Bu kapıdan çıktınız mı hedefiniz olmazsa nereye gideceğinizi bilmezsiniz. Bu sebeple öğrenim gördüğünüz okulun, öğretmenlerinizin, anne ve babalarınızın kıymetini bilerek ileriye dönük hareket etmenizi temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY projesi kapsamında Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu'ndaki 300 öğrenci ve öğretmenlerine güvenli internet kullanımı ile teknoloji bağımlılığı konusunda seminer verdi.