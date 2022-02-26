Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

26.02.2022 14:21
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan araçtaki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan araçtaki kişi yaralandı.

Orhan P, (28) idaresindeki 20 LB 462 plakalı araç, Kızıllı köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Abdullah P. (17) yaralandı.

Yaralı, kendi imkanlarıyla Çivril Devlet Hastanesine gitti.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e ziyaretler

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar ile kentteki iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Temiz, ziyaretleri için Tuğgeneral Okyar, Afyonkarahisar Ağır Düzey Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hatice Özkan ile Beyazay Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas'a teşekkür ederek istişarelerde bulundu.

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Karahisar, Ali Temiz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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