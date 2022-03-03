Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye ekipleri kentte kar temizleme çalışması yapıyor.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Çay belediyesi olarak iş makineleri ve personellerimizle birlikte ilçe merkezimizdeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Kentte olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karakuyu Göleti'nde 200 metre kaçak ağ ele geçirildi

Dinar ilçesindeki Karakuyu Göleti'nde kaçak balık avında kullanılan 200 metre ağ ile 14 kafesli ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çay, Dinar ve Sultandağı su ürünleri denetim ekipleri tarafından Karakuyu Göleti'nde denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimde bulunan 200 metre ağ ve 14 kafesli ağın imha edildiği bildirildi.