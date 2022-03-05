Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya kara yolunda sis etkili oldu.
Sandıklı ilçesindeki kara yolunda etki olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin yoğun olduğu Antalya kara yolu güzergahındaki Damlalı Boğazı ile Başağaç rampasında zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Dinar'daki köy yolları açılıyor
Dinar'da kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu açıldı.
Dinar İlçe Özel İdare ekipleri, Çapalı ve Körpeli köylerinde yolların kapalı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, greyder ve iş makineleriyle köy yollarını açtı.
Kaynak: AA
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