Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

05.03.2022 12:05
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Antalya kara yolunda sis etkili oldu.

Antalya kara yolunda sis etkili oldu.

Sandıklı ilçesindeki kara yolunda etki olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin yoğun olduğu Antalya kara yolu güzergahındaki Damlalı Boğazı ile Başağaç rampasında zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dinar'daki köy yolları açılıyor

Dinar'da kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu açıldı.

Dinar İlçe Özel İdare ekipleri, Çapalı ve Körpeli köylerinde yolların kapalı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle köy yollarını açtı.

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Sandıklı'da tartışmalara neden olan cami ismiyle ilgili açıklama Sandıklı'da tartışmalara neden olan cami ismiyle ilgili açıklama HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR

Sandıklı, Hisarcık, Başağaç, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika


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