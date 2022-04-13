Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) başkan adayı Serkan Sarıçiçek, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programının ardından Sarıçiçek, aday yönetim listesini ve projelerini açıkladı.

Sarıçiçek, burada yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren sektörümüz yeni yönetimlerini seçmeye hazırlanıyor. EMİB'de değişim artık zorunlu hale gelmiştir. Bizler de EMİB'in tüm üyelerinden 'Birlikte Yönetim' için destek istiyoruz. Her türlü karar ve girişimlerimizde sektörün tüm bileşenlerinden ve bireylerinden katılım sağlayacağız. Şeffaf olacağız." ifadesini kullandı.

Engelli tiyatrocu evinin önünde 155 kişilik iftar verdi

Afyonkarahisar'da yaşayan engelli tiyatrocu Ercan Kubaş, evinin önünde 155 kişiye iftar yemeği dağıttı.

Kubaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşadığı ameliyat sonrası zor günler geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu belirtti.