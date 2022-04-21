Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

21.04.2022 14:29
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sandıklı ilçelerinde iftar programları düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sandıklı ilçelerinde iftar programları düzenlendi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleriyle iftarda buluştu.

Atlı, ilçede bir dinlenme tesisinde düzenlenen programında her zaman görme engellilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan da Çay'da düzenledikleri iftar programına ev sahipliği yapan belediye başkanı Atlı'ya teşekkür etti.

Sandıklı Kaymakamı Tortop, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile iftar sofrasında buluştu.

Tortop, bir dinlenme tesisinde düzenlenen programda "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu vesileyle iftar programına katılımlarınız için teşekkür ediyor, mübarek ramazanın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftara, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

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Hüseyin Atlı, Karahisar, İftar, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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