Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversite (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Koray Gürpınar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e plaket takdim etti.

Gürpınar, Belediye Başkanı Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, " Isparta'da 18-19 Mart'ta Güney Kariyer Fuarında ilçemizin tanıtımda gösterilen çabalardan dolayı verilen teşekkür plaketi bizleri ziyadesiyle memnun etti." dedi.

-Gece balıkçılı koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan gece balıkçılı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, gece balıkçılının tedavi edilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Gece balıkçılının tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.