Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

11.05.2022 16:21
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 1218 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 1218 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde kaçak akaryakıt, satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki araçta yaptığı aramada, 1218 litre kaçak akaryakıt ile jeneratör, 2 sayaç cihazı ve boş plastik tank ele geçirdi.

Şüpheli D.B. ile E.B'ye adli işlem yapıldı.

Yaralı şahin ile güvercin yavrusu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan şahin ile yavru güvercin, tedavi altına alındı.

Kentte vatandaşlarca, apartman arasında bulunan güvercin yavrusu ile merkeze bağlı Gebeceler beldesinde boş arazide vatandaşlarca bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, şahin ve yavru güvercinin bakımı ve tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

İki kuşun da tedavisi ve bakımının ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ÜNİLİG etkinliklerinde konuştu Açıklaması Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jeneratör, Akaryakıt, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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