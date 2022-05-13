Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

13.05.2022 16:09
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Ortakarabağ köyündeki Eber Gölü çevresinde kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Ekipler, kontrollerde 2 av tüfeği ile 6 yarımbaş ördek ele geçirdi.

Kaçak avlanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Dinar'da trafik haftası etkinlikleri

Dinar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere eğitim verildi.

Polis ekipleri, Yeniyol İlkokulu'ndaki programda, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere sunum yaptı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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