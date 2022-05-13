Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'n Bolvadin ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Ortakarabağ köyündeki Eber Gölü çevresinde kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.
Ekipler, kontrollerde 2 av tüfeği ile 6 yarımbaş ördek ele geçirdi.
Kaçak avlanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Dinar'da trafik haftası etkinlikleri
Dinar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere eğitim verildi.
Polis ekipleri, Yeniyol İlkokulu'ndaki programda, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere sunum yaptı.
Kaynak: AA
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