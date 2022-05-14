Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

14.05.2022 14:24
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" projesi kapsamında eğitim verilen 100 öğretmen şehitlikleri gezdi.

Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" projesi kapsamında eğitim verilen 100 öğretmen şehitlikleri gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kentte eğitim verilen 100 tarih, sosyal bilgiler öğretmeni ve akademisyen, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, geziye ilişkin öğretmenlerin gözlemlerini bulundukları ilçe, belde ve köylerdeki öğrencilere anlatacağını ifade etti.

Şehitlik ziyaretlerine, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da katıldı.

Sandıklı'da trafik haftası etkinliği

Sandıklı'da trafik haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kütüphane Kavşak'taki programda öğrenciler, trafik güvenliğine dikkati çekmek için ellerinde pankartlarla yolda yürüdü.

Etkinliğe, İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, Jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Büyük Taarruz, Karahisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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