Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

27.05.2022 15:31
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Festivali (AKÜFEST) konser etkinliğiyle sona erdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Festivali (AKÜFEST) konser etkinliğiyle sona erdi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü Barış Manço Şölen Alanı'ndaki konser öncesinde, uzun bir aradan AKÜFEST'in gerçekleştirildiğini söyledi.

Festivalin 3 gün boyunca dolu dolu geçtiğini aktaran Karakaş, "Festivalimizin gelecek yıllarda nasıl daha iyi olması gerektiği konusunda da notlar alıyoruz ve öğrencilerimizden gelen önerileri dinliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da faydalı, etkin ve sizleri eğlendiren festival düzenlemek bize nasip olur."dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konserin final sınavları için motivasyon olduğunu belirterek etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Festival, müzik grubu Mavi Gri konseriyle sona erdi.

Çay'da park açılışı

Çay Belediyesi, bakım ve tadilat çalışmalarını tamamladığı Kardelen Park'ını hizmete açtı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından işletilen kardelen parkımızda bakım ve tadilat çalışmalarımızı tamamladık. Eşsiz manzarasıyla vatandaşların yaz aylarında keyifli ve nezih bir ortam sunan parkımıza herkesi davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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