Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

28.05.2022 15:40
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli polis ekipleri, kentin farklı noktalarında bir hafta süresince yaptığı asayiş uygulamasında 770 kişi ile 330 aracı kontrol etti.

Ekipler, denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 78 fişek, bıçak, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken araması bulunan 2 kişiyi de yakaladı.

Sandıklılı muhtarlardanTarım ve Orman Bakanlığına ziyaret

Sandıklı'daki muhtarlar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ziyarette bulundu.

MHP İlçe Başkanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığının organizasyonuyla bir araya gelen kentteki 30 muhtar, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'yle bir araya geldi.

Kirişçi'den bazı istek ve taleplerde bulunan muhtarlara, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement