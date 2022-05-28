Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli polis ekipleri, kentin farklı noktalarında bir hafta süresince yaptığı asayiş uygulamasında 770 kişi ile 330 aracı kontrol etti.

Ekipler, denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 78 fişek, bıçak, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken araması bulunan 2 kişiyi de yakaladı.

Sandıklılı muhtarlardanTarım ve Orman Bakanlığına ziyaret

Sandıklı'daki muhtarlar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ziyarette bulundu.

MHP İlçe Başkanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığının organizasyonuyla bir araya gelen kentteki 30 muhtar, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'yle bir araya geldi.

Kirişçi'den bazı istek ve taleplerde bulunan muhtarlara, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da eşlik etti.